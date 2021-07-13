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«При подсекании выпал»: жительница Петербурга рассказала о пропаже мужа в Карелии

«При подсекании выпал»: жительница Петербурга рассказала о пропаже мужа в Карелии

В Карелии продолжаются поиски пропавшего рыбака из Санкт-Петербурга. Супруга Михаила написала в Сети, что не теряет надежды на благополучный исход, однако предполагает, что мужчина мог выпасть из лодки, когда доставал из воды крупный трофей.

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