От оранжевого к белому: как изменились ночные города за 15 лет — взгляд с МКС

Майами в 2012 году, освещенный натриевыми фонарями, слева, и в 2025 году, освещенный светодиодами / © Don Pettit / NASA Астронавт NASA и фотограф Дон Петтит, который с 2002 года периодически живет на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел этот переход и недавно опубликовал серию фотографий, наглядно показывающих, как выглядит эта перемена с орбиты.