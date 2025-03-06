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Со слайдером – к мечте и успеху. Знакомство с горными лыжами и роликами продолжится

Со слайдером – к мечте и успеху. Знакомство с горными лыжами и роликами продолжится

Привлечь ещё больше ребят с особенностями здоровья к занятиям по реабилитационной программе «Лига мечты» окружной федерации по иппотерапии и адаптивному конному спорту поможет победа в конкурсе на гранты губернатора.

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