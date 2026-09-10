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Царьград

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Звезды стали меньше: Адам Кадыров появился на публике в погонах лейтенанта

Звезды стали меньше: Адам Кадыров появился на публике в погонах лейтенанта

Адам Кадыров пришел на совещание в погонах лейтенанта полиции.Сын главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Кадыров – пришел на совещание с погонами лейтенанта полиции.

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