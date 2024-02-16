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В США не сочли возможным принять Украину в НАТО до конца боевых действий

В США не сочли возможным принять Украину в НАТО до конца боевых действий

США не считают, что Украина сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в разговоре с польским изданием Interia.

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