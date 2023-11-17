Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о модели игры команды. «Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки.