Семья, как часть русской цивилизации

Василий Топчий

Хорошая статья. Очень правильная. Дом, отец, мать — для русского это вовсе не просто слова-​понятия. Это слова-​символы, почти сакральные заклинания. Я бы ещё добавил - БОГ, дедушка и бабушка. Я до сих пор помню свою бабушку, которая мне была ближе, чем мать.