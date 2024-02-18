Сергей Васильев Отличия русской цивилизации от западной хорошо видны в семейных традициях.
Семья, как часть русской цивилизации
Комментарии
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Василий Топчий
Хорошая статья. Очень правильная. Дом, отец, мать — для русского это вовсе не просто слова-понятия. Это слова-символы, почти сакральные заклинания. Я бы ещё добавил - БОГ, дедушка и бабушка. Я до сих пор помню свою бабушку, которая мне была ближе, чем мать.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
А вот в казахских семьях, первенца отдают дедушкам и бабушкам.
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13 час.
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