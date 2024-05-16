Детей избивали в детском саду Жетысу

В Жаркенте озлобленные воспитатели детсада избивали и душили маленьких детей, передает inAlmaty.kz. На кадрах можно заметить, как женщина бьет лежащего в кроватке ребенка, а затем бьет по лицу другого ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии