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Детей избивали в детском саду Жетысу

Детей избивали в детском саду Жетысу

В Жаркенте озлобленные воспитатели детсада избивали и душили маленьких детей, передает inAlmaty.kz. На кадрах можно заметить, как женщина бьет лежащего в кроватке ребенка, а затем бьет по лицу другого ребенка.

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