Ахиллесова пята Азербайджана: Россия может больно надавить. Пристальное внимание к бизнес-интересам диаспоры со стороны нашей налоговой службы, представителей Роспотребнадзора и силовиков может сделать позицию Баку более сговорчивой.
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