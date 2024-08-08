В жутком ДТП на омской трассе смерти в Тюкалинском районе погибли молодые мужчина и женщина. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречку, где врезался в «Тойоту Рав4».
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В жутком ДТП на омской трассе смерти в Тюкалинском районе погибли молодые мужчина и женщина. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречку, где врезался в «Тойоту Рав4».