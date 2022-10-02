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Politico узнала о реакции Белого дома на заявку Украины в НАТО

Politico узнала о реакции Белого дома на заявку Украины в НАТО

Politico: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для США   Фото: TASS/SOPA Images via ZUMA Press Wire Заявление Украины о том, что она добивается ускоренного вступления в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

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