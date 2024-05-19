Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с шариками из стали Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде шариков из стали.