«Не хотели обирать наших верных фанатов». «Никс» откатили цены на одиночные билеты

После завоевания титула чемпионов «Никс» взвинтили цены за посещение домашних матчей. Самые дешевые билеты на матч открытия сезона, по сообщению продавцов, оказались дороже 1000 (1346) долларов.
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