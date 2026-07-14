Посол РФ Озеров: Молдавия совершает просчет, выходя из СНГ

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что решение Молдавии выйти из СНГ является стратегическим просчетом, поскольку Европейский Союз не требовал этого, и страна рискует потерять важные преимущества, без гарантий вступления в ЕС.
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