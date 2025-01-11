В Таиланде проведут эксперимент по использованию криптовалют в курортной зоне

Вице-премьер-министр и министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджира объявил о запуске пилотного проекта по использованию криптовалют как альтернативы наличным в курортной зоне Пхукет, сообщает The Nation.
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