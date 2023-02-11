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Владельцы клуба НФЛ «Браунс» хотят приобрести долю в «Милуоки»

Владельцы клуба НФЛ «Кливленд Браунс» Ди и Джимми Хаслам ведут переговоры о приобретении миноритарного пакета акций в «Милуоки».

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