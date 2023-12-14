В Рязани управляющая компания рассказала об уборке снега

Многие дворы оказались занесены снегом: чистить их — задача управляющих компаний, но одни оказались не слишком ответственными, а у других — просто недостаточно ресурсов, чтобы бороться с последствиями таких снегопадов.
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