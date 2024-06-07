Учёные из разных точек земного шара делают всё новые заявления о создании вакцин, побеждающих рак. Так, вчера российский «Центр Гамалеи» заявил, что успешно испытал препарат «против всех видов рака».
Русские учёные заявили об успешном испытании вакцины, побеждающей рак
Комментарии
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Модест
Лабораторные мыши безумно рады такому достижению. До людей вакцина не дойдёт. Столько фармацевтов и медиков кормится за счёт рака, они не станут пилить сук, на котором держится их благополучие и безбедная жизнь. Сделают вакцину за очень большие деньги для олигархов и правителей, а остальных будут сокращать до "золотого миллиарда" по приказу Шваба, Гейтса и прочих ящериц.
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