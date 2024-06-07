Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    США хотели втянуть Россию в гонку вооружения, но не учли того, что мы были к этому готовы, а вот самим США придётся д...США истощили свой...
  • Eduard
    Белорус:"Фиг вам!"На границе с Бела...
  • Eduard
    Молодцы значит!На границе с Бела...

Русские учёные заявили об успешном испытании вакцины, побеждающей рак

Русские учёные заявили об успешном испытании вакцины, побеждающей рак

Учёные из разных точек земного шара делают всё новые заявления о создании вакцин, побеждающих рак. Так, вчера российский «Центр Гамалеи» заявил, что успешно испытал препарат «против всех видов рака».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Лабораторные мыши безумно рады такому достижению. До людей вакцина не дойдёт. Столько фармацевтов и медиков кормится за счёт рака, они не станут пилить сук, на котором держится их благополучие и безбедная жизнь. Сделают вакцину за очень большие деньги для олигархов и правителей, а остальных будут сокращать до &quot;золотого миллиарда&quot; по приказу Шваба, Гейтса и прочих ящериц.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх