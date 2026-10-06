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Владимирские новости

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МЧС предупредило жителей Владимирской области о БПЛА-опасности

МЧС предупредило жителей Владимирской области о БПЛА-опасности

Региональное МЧС предупредило жителей Владимирской области о риске угрозы с воздуха в ночь на 6 октября, рекомендовав соблюдать меры безопасности.

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