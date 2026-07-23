Фёдоров пытается продавить Зеленского для возвращения в кресло министра обороны Снятый с должности министра обороны Михаил Федоров оказался весьм.
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Фёдоров пытается продавить Зеленского для возвращения в кресло министра обороны Снятый с должности министра обороны Михаил Федоров оказался весьм.
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