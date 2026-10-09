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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о травме Рафиньи: «Можно спорить, нужно ли было играть в Австралии – за 30 тысяч километров, но нужно принять ситуацию такой, какая она есть»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о травме форварда команды Рафиньи , которую футболист получил в товарищеской игре за сборную Бразилии против команды Австралии .

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