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Германия готовит Украину к подземной и горной войне

Германия готовит Украину к подземной и горной войне

  В ближайшие месяцы немцы откроют на Украине завод по производству бронетехники. По косвенным данным, речь может идти о военном объекте на западе страны у границы с Румынией.

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