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Daily Storm

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Количество пострадавших в результате налета дронов на Архипо-Осиповку увеличилось до 47

Количество пострадавших в результате налета дронов на Архипо-Осиповку увеличилось до 47

В больнице развернута первичная помощь, раненых в тяжелом состоянии отправляют в медучреждения соседних городовЧисло пострадавших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло 47 человек, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов.

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