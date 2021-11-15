Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 09.
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