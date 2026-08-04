Обострение конфликта со стороны Зеленского — опасный шаг, который влечет крах Европы, пишет Slovo. Как далеко он и коалиция желающих готовы зайти в стремлении победить Россию? Вплоть до начала текущего года Зеленский утверждал, что защищает свою страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии