Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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"Путин пока еще мягко намекает". В Словакии призвали остановить Зеленского

"Путин пока еще мягко намекает". В Словакии призвали остановить Зеленского

Обострение конфликта со стороны Зеленского — опасный шаг, который влечет крах Европы, пишет Slovo. Как далеко он и коалиция желающих готовы зайти в стремлении победить Россию? Вплоть до начала текущего года Зеленский утверждал, что защищает свою страну.

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