Обострение конфликта со стороны Зеленского — опасный шаг, который влечет крах Европы, пишет Slovo. Как далеко он и коалиция желающих готовы зайти в стремлении победить Россию? Вплоть до начала текущего года Зеленский утверждал, что защищает свою страну.