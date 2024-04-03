Астраханский газоперерабатывающий завод приостанавливал свою работу

Причиной остановки стал ремонт технологического трубопровода. С 30 марта по 1 апреля Астраханский ГПЗ приостанавливал работу установки по первичной переработке конденсата для ремонта технологического трубопровода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии