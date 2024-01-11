Студенты из Южнопортового стали призерами выставки «Мебель-2023»

Студенты отделения «Реставрация и деревообработка» из колледжа «26 КАДР» взяли призовые места в IV отраслевом чемпионате специалистов мебельной и деревообрабатывающей промышленности WoodWorkingSkills, которые прошли в рамках ежегодной международной выставки «Мебель-2023».
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