Очередной отряд добровольцев, прошедший обучение в Чечне, отправился в зону СВО

Очередной отряд добровольцев, прошедший обучение в Чечне, отправился в зону СВО

Очередная группа добровольцев, прошедших первоначальную боевую подготовку на территории Чеченской республики, отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине.

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