Штраф за среднюю скорость – это точно в целях безопасности?

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Почему вновь муссируется вопрос о наказании за среднюю скорость? Это реально повлияет на безопасность или же продвинет интересы производителей соответствующей техники?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор– Минтранс готовит поправки в КоАП РФ и ПДД – в законах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».