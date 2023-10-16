Штраф за среднюю скорость – это точно в целях безопасности?

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Почему вновь муссируется вопрос о наказании за среднюю скорость? Это реально повлияет на безопасность или же продвинет интересы производителей соответствующей техники?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор– Минтранс готовит поправки в КоАП РФ и ПДД – в законах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».
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