Малышева: Поздний ужин повышает риск развития старческого слабоумия

Привычка есть по ночам вредна не только для фигуры, но и для мозга.Телеведущая Елена Малышева и ее соведущий по эфиру программы "Жить здорово! " на Первом канале, кардиолог Герман Гандельман рассказали о неочевидном вреде поздних перекусов.