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Малышева: Поздний ужин повышает риск развития старческого слабоумия

Малышева: Поздний ужин повышает риск развития старческого слабоумия

Привычка есть по ночам вредна не только для фигуры, но и для мозга.Телеведущая Елена Малышева и ее соведущий по эфиру программы "Жить здорово! " на Первом канале, кардиолог Герман Гандельман рассказали о неочевидном вреде поздних перекусов.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Есть вообще в возрасте вредно!
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