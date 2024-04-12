Малышева: Поздний ужин повышает риск развития старческого слабоумия

Привычка есть по ночам вредна не только для фигуры, но и для мозга.Телеведущая Елена Малышева и ее соведущий по эфиру программы "Жить здорово! " на Первом канале, кардиолог Герман Гандельман рассказали о неочевидном вреде поздних перекусов.
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