Слоновник и конюшня появятся в Иркутском цирке после реконструкции

В иркутском цирке скоро начнется реконструкция, первая с момента его постройки в 1964 году. Проект предусматривает не просто косметический ремонт, а комплексный подход к обновлению, с целью создать пространство, отвечающее потребностям современных зрителей и артистов.
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