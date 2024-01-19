Avia.pro - Новости Глава узбекской диаспоры унизил Патриарха Кирилла, предложил ему вступить в ЧВК Вагнер, а вообще: "горбатого и могила не исправит" Усман Акрамович Баратов явно не одобрил слова Патриарха Кирилла о том, что Санкт-Петербург является "Имперской столицей России".
РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СИЦИЛИЮ. ТОЛСТОЙ РАССКАЗАЛ О ПРИВОЗНОЙ МАФИИ
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
А это "аул"! 😆 ((((они едут сюда так как здесь больше (намного!) заработок чем у них на родине! А стоит там все в 5-8 раз дешевле! Посчитайте какой гешефт! (((если бы у россиян была такая возможность - то миллионы бы рванули - зарабатывать в другую страну, так как это благосостояние твоей семьи - будущее твоих детей!! (((да и кстати...значит в других странах где живут русские диаспоры - коренные жители тоже должны лишить русских гражданста и выгнать их в грязные, заброшенные российские деревни?!! Ну я правильно вас понимаю! Там же русские живут тоже диаспорами - по своим уставам, своим традициям, говорят на своем языке и т.д. (у меня просто половина родни - живут в Германии, уехали туда в 90-е от российских нищеты и беспредела!) . Ну так же?!!!😀
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3 час.
виктор амосов
Из них работают 10%, остальные вне закона.
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3 час.
Aleksandr Sobolev
Какие 10%? Какие вне закона! Пруффы пожалуйста? ЖДУ! Или вы просто лживый провокатор! (((я сам строительством занимаюсь - у меня и местные работают и мигранты! Вы даже не в курсе что давно все это нормально функционирует и так просто на территории России находиться и работать нельзя!
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3 час.
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