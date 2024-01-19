РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СИЦИЛИЮ. ТОЛСТОЙ РАССКАЗАЛ О ПРИВОЗНОЙ МАФИИ

Aleksandr Sobolev

А это "аул"! 😆 ((((они едут сюда так как здесь больше (намного!) заработок чем у них на родине! А стоит там все в 5-8 раз дешевле! Посчитайте какой гешефт! (((если бы у россиян была такая возможность - то миллионы бы рванули - зарабатывать в другую страну, так как это благосостояние твоей семьи - будущее твоих детей!! (((да и кстати...значит в других странах где живут русские диаспоры - коренные жители тоже должны лишить русских гражданста и выгнать их в грязные, заброшенные российские деревни?!! Ну я правильно вас понимаю! Там же русские живут тоже диаспорами - по своим уставам, своим традициям, говорят на своем языке и т.д. (у меня просто половина родни - живут в Германии, уехали туда в 90-е от российских нищеты и беспредела!) . Ну так же?!!!😀