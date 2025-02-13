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Царьград

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Стриптиз для солдат: ночной клуб Кубани пытался устроить провокацию с бойцами СВО

Стриптиз для солдат: ночной клуб Кубани пытался устроить провокацию с бойцами СВО

Власти одного из районов края выступили с резкой критикой развратного шоу, сборы от которого передали бы бойцам СВО.

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Комментарии
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Амара Карпова
Стыд и позор🤮закрывайте это все притоны!!!
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23 час.
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