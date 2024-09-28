Посол РФ Ерхов заявил о "маниакальном желании" Запада отменить все русское

Запад пытается отменить русскую культуру и традиции, используя для этого "язык ненависти и шантажа". Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, выступая на конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Анкаре, передает ТАСС.