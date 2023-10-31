Законопроект об этом сегодня будет внесен в Госдуму.В России могут ввести госрегулирование цен на топливо, законопроект об этом сегодня, 31 октября, будет внесен в Госдуму, сообщается на сайте «Известий».
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