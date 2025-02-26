Полицейские задержали жителя Рязани, подозреваемого в мошенничестве на 5,5 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УФСБ России по Рязанской области задержали злоумышленника, который подозревается в хищении около 5,5 миллиона рублей у двух жительниц города Рязани под предлогом освобождения их близкого человека от уголовной ответственности.