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Рак полости рта–симптомы, которые легко не заметить

Рак полости рта даёт очень характерные симптомы, которые, однако, легко не заметить. Нам может показаться, что у нас что-то болит во рту или у нас заболело горло из-за кондиционера или мы просто прикусили себе щеку во время еды.

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