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Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.

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