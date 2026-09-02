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Газета.ру

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Трамп признался, что рад отъезду принца Гарри с семьей в Великобританию

Трамп признался, что рад отъезду принца Гарри с семьей в Великобританию

Президент США Дональд Трамп рад, что принц Гарри с семьей вернулись в Великобританию. Об этом он рассказал журналистам в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

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