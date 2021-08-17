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Столкновения в высших эшелонах власти в России: силовики против ввоза миллионов мигрантов

Столкновения в высших эшелонах власти в России: силовики против ввоза миллионов мигрантов

Об этом не говорят Острая фаза противостояния в российских властных коридорах по этому вопросу, судя по всему, началась в конце прошлого года и в публичную сферу "выплеснулась" в начале 2021 года, а если точнее в марте, когда вице-премьер России Марат Хуснуллин - один из основных публичных лоббистов массового завоза в Россию трудовых мигрантов - заявил следующее: "В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.

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Юрий Кузнецов
Дешевая рабочая сила, к тому же полностью бесправная, плюс бабло за рабочие визы
галина
Силовики правы. Мигранты по большей части не работают так, как нужно. А если и делают работу, то не качественно.
Алла
Решается все просто: заберите русских из этих республик, помогите им обустроиться и появятся рабочие руки. А господин Хуснуллин, видимо очень хочет устроить русским проблемы или, вообще устроить в стране переворот с помощью мигрантов. Представляете 5 миллионов мусульман.
Евгений Захаров
Этих Хаснуллиных надо гнать взашей. Эти привозные только проблемы для нас и наших детей. Целые школы теперь учат этих киргизов, узбеков, таджиков. Гнать их из России. Они нам никогда друзьями не будут. Надеюсь Путин не Дурак. Эти мигранты нужны только нашим врагам - миллиардерам.
Ария По
господина Хуснуллина СРОЧНО и НЕМЕДЛЕННО гнать из властных структур. Он не видит ничего дальше своего носа. Воевали за своих людей и за свою страну, а не для МИГРАНТОВ пристанище.
Ария По
господин Хуснуллин Вам не СТЫДНО? Позорище какое - свои граждане без работы сидят, а Ты ратуешь за Мигрантов. Ты кто тогда такой? Об экономике - НЕ НАДО, мы не идиеты......
Андрей Баканин
Я ни разу не нацист, не националист, но очень часто высокие и не очень чиновники с фамилиями типа Х***уллин на поверку оказываютс либо ярыми нацменами, либо просто хапугами. Я не говорю, что среди русских такого нет, есть и больше, чем хотелось бы. Но давно не встречал среди нацменов истинных патриотов России.
Николай Гончаров
Мигранты не нужны в России, создавайте условия для своих
Tатьяна Sett
Ху*ллин в общественном транспорте не ездит, а то бы увидел что % на 40 уже в Москве население изменилось. И не нужно считать, что мигранты приехали-уехали. Они всеми силами стараются остаться здесь и всю родню перетаскивают сюда же. И власти упрощают этот процесс.
Светлана Шмидт
Больше беспорядков.А почему их на местах правительство о них не заботится, пусть выращивают их в своих тепличных условиях.
Наталья Косцова (Белугина)
Вот вам и татарское иго: Хуснуллин, Набиуллина, все в верхах и правят наши судьбы.
vladimirsh1939 Шевченко
В строительной отрасли(д и в других)надо совершенствовать технологии выполняемых работ,механизировать ,сокращать ручной труд( и не считать его дешёвым);улучшать организацию труда.
валерий соловьев
В Китае тоже таджики строят?
Наталья
Посмотреть на фото к статье, видно какими "измождёнными и изнуренными" выглядит эта агрессивная толпа мигрантов. И вид у них не похож на, действительно изнурённого и озабоченного вида, российского рабочего. Вот тут, как не крути, хоть сверху, хоть сбоку, хоть снизу, это мигрантики, того ещё пошиба. Не трудиться они приехали, а выживать русских и осваивать территорию России. И да способствует им всеми физическими и моральными способами-Хуснулин М. Они одного поля ягодки.
Наталья
Дадим ЕР войти в ГД большинством, для хуснулиных будет ещё больше возможностей сживать со свету русских. Это будет приговор, обжалованию не подлежащий.
Григорий Давидян
И сколько из 2-х миллионов гастеров пойдут работать на стройку? Я думаю, что тысяч сорок. Остальные осядут на базарах, в чайханах для гастеров, в общагах для гастеров. Такие соображения у меня по моему городу Тайга. У нас несколько (2 или 3) тысяч киргизов и таджиков. Никто из них не работает на стройке - киргизы возят тряпки из Киргизии и продают их на базаре, а таджики частью жарят чебуреки, а частью заведуют опять таки тряпочными магазинами.
Григорий Давидян
И сколько из 2-х миллионов гастеров пойдут работать на стройку? Я думаю, что тысяч сорок. Остальные осядут на базарах, в чайханах для гастеров, в общагах для гастеров. Такие соображения у меня по моему городу Тайга. У нас несколько (2 или 3) тысяч киргизов и таджиков. Никто из них не работает на стройке - киргизы возят тряпки из Киргизии и продают их на базаре, а таджики частью жарят чебуреки, а частью заведуют опять таки тряпочными магазинами.
Михаил Гальперин
Он бы еще талибов пригласил на стройки "народного хозяйства"! Полная автономия... языка от мозга.
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
А он и пригласит. К этому все идет.
Александр Горбунов
Интересно знать. а по чьей указке или заявке Марат Хуснуллин завозит в Россиию боевиков разного ранга и класса. На кого он работает? На Ходорковского или Сороса. Силовики в первую очередь должны заинтересоваться самим Маратом Хуснуллиным, а уже только потом, мигрантами, скорее всего после раскрутки Хуснуллина проблема с мигрантами исчезнет.
Ария По
Согласна на 1000%. В Россию завозят ИНОВЕРЦЕВ-боевиков - ЗАЧЕМ??? Хуснулина вон из власти, он думает не о россиянах, а о мигрантах. Зачем он нужен???
Олег Кондратьев
Возьмите ЛЮБОЕ уголовное дело: или ВСЕ его участники сплошь "понаехавшие", или парочка русских отморозков на десяток мигрантов. А официальные СМИ как огня боятся определения "этническая преступность"! Да, только слепой идиот этого не видит или те, кто сознательно закрывает глаза на такое положение дел и дает соответствующие команды в СМИ. Я не страдаю любовью к силовым ведомствам, но в данном вопросе поддерживаю их на 100%.
Александр Черемухин
Расхле
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот предатель России и Российского народа... Он засланный казачек, задача которого на территории России создать спящие террористические ячейки, разжигать межнациональную и религиозную рознь и неприязнь, для этого он вместе с Собяниным под прикрытием нехватки рабочих рук ввозят в страну неконтролируемых мигрантов и гастарбайтеров чартерами и ЖД . Такие как они контролируют наркотрафик и распространение наркотиков, создание и вербовку в запрещенные в России террористические организации... Создают безработицу для граждан России тем, самым создают социальную напряженность... Это их и им подобным бизнес на котором они зарабатывают деньги и немалые... Для того что бы вычислить кто из политиков, чиновников, олигархов и приближенного к власти бизнеса ратует больше всех за мигрантов, гастарбайтеров, диаспор это и есть враги России и ее народа... Знайте их в лицо не голосуйте и не поддерживайте их..... РОССИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО НАРОДА, а не для пришлых...
Наталья
Вывод- голосуем против ЕР, за будущее своей страны.
Юрий Киреев
Мигранты в Германии устанавливают свои порядки, У нас будет тоже самое, подумайте Это нам надо?
Ария По
Почему "ЗАПАДЛО" взять советский опыт привлечения рабочих в города и стройки: предоставить общежития, обеспечить жильем и льготами. Это же наши Граждане - почему их не видят и футболят? Мигранты - это ОПАСНОСТЬ, а не экономия.
Наталья
Мигранты опасность для обычных граждан России, на которых держится вся продажная рать, уничтожающая трудовые и моральные устои государства. Ни одного голоса ЕР. Это наипервейший пособник, таких как Хуснулин. В противном случае, ситуация не была бы столь критической. И по большому счёту, нужно проверить деятельность Хуснулина-мигрантолюба, и Кудрина с Назаровым - пенсионероненавистников, на предмет экстремизма и, не побоюсь этого слова-террозма, направленного против русских.
Александр Волков
Еще бы Марат Хуснуллин лоббировал бы другое??! Пятая колонна из инагентов и либералов уже есть, хотите шестую создать? Ведь умоемся
Александр Волков
а не они да еще не водой!
Артур Кушхабиев
Я за силовиков. Пора уже положить конец этому дебилизму. Россиян отказываются брать на работу, или берут на меньшую зарплату, чем мигрантов, потому что мигранты сразу же половину зарплаты отдают тем, кто их нанял. Это не прикрытое воровство и основа огромной коррупции. Все об этом знают, но молчат. А наши граждане остаются безработными, или работают за МРОТ.
Ирина
После захвата РСФСР враги коммунистов делают только то ,что им выгодно для их обогащения ,и плевать им на Россию и российский народ . А гастарбайтеры очень выгодны для обогащения чиновников ,олигархов ,бизнесменов . Так что ,всё останется по -прежнему .
Николай Николаевич
Как вы мне нравитесь! Но есть нюанс. А кем были при СССР все эти чиновники,бизнесмены,олигархи? Чиновниками и партработниками?! Да ну?! Не может быть!!! Заткнулась бы уже.
Taurus Zmei
Заткнись сам, если нет мозгов
Юрий Бобыр
А потом повторится то, что было в США. Начнется с целования ботинок. Потом кто-то из строительного вагончика переедет на ПМЖ в коттедж бывшего заказчика, сядет за руль его авто, полюбит его жену. И т.д. Не за горами.
карла карлова
Кто-то желает уничтожить Россию как государство и делается это целенаправленно ,только дурак это не понимает.Нельзя заполнять мигрантами страну,нельзя давать им гражданство,необходимо русских возвращать в Россию.
Taurus Zmei
Не в мигрантах дело, а в рыбе, которая гниёт с головы
Аркадий Шацкий
Среди казахов работа на стройках в России набирает популярность, особенно за последний год. Причем именно казахов, тащут друг друга, бродят мифы будто там можно легко сколотить первоначальный капитал и открыть дело уже в Казахстане, а русских из Казахстана как то и не зовут. Переезд в Россию русскому - это эпопея года на три.
Taurus Zmei
Брехня, именно Казахов меньше всего в гасторбайтерах. не надо путать с Кыргызами и Узбеками
Аркадий Шацкий
Я же написал - за последний год. Раньше такой тенденции не было. Так что ждите гостей ещё и с солнечного Казахстана)
mullonen
У силовиков своя работа... они на стройку не пойдут. А если вспомнить арифметику, напр... в РФ прибл. 140 млн. чел. Убрать оттуда пенсионеров, малолеток, студентов и манагеров, армию и полицию... останется, что реально, с материалами, работает 30-35 млн. чел. И, по данным МВД, около 9 млн. мигрантов. Ну прогоните их... так и цены на тоже жильё вырастут. Деньги будут, а кто их будет осваивать?

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