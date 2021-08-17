Столкновения в высших эшелонах власти в России: силовики против ввоза миллионов мигрантов

Об этом не говорят Острая фаза противостояния в российских властных коридорах по этому вопросу, судя по всему, началась в конце прошлого года и в публичную сферу "выплеснулась" в начале 2021 года, а если точнее в марте, когда вице-премьер России Марат Хуснуллин - один из основных публичных лоббистов массового завоза в Россию трудовых мигрантов - заявил следующее: "В стране сегодня 1,5-2 млн недостатка трудовых ресурсов только в отрасли строительства, и зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.