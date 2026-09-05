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Греция: два пилота погибли в результате крушения самолета ВВС Греции к юго-востоку от авиабазы...

Греция: два пилота погибли в результате крушения самолета ВВС Греции к юго-востоку от авиабазы ​​Танагра (LGTG) в регионе Центральной Греции ранее в тот же день после потери высоты и удара по сельскохозяйственным угодьям во время Афинской недели полетов 2026 года.

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