Греция: два пилота погибли в результате крушения самолета ВВС Греции к юго-востоку от авиабазы Танагра (LGTG) в регионе Центральной Греции ранее в тот же день после потери высоты и удара по сельскохозяйственным угодьям во время Афинской недели полетов 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым