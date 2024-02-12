Спецназ ЮВО в Армении продемонстрирует навыки экстремального вождения в высокогорье

Военнослужащие выполнят приемы маневрирования на скоростных участках автодрома, выполнят повороты и развороты различной сложности, преодолеют овраги, искусственные и естественные препятствия, отработают прохождение маршрутов в составе колонны на максимально допустимых скоростях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии