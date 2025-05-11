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Суд взыскал долги за ЖКХ с Ларисы Гузеевой

Суд взыскал долги за ЖКХ с Ларисы Гузеевой

Иск подал «Мосводоканал» еще в марте.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»Мировой суд в Москве постановил взыскать с заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей.

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