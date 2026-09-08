Zero Hedge
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Zero Hedge

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When Will There Be An 'Alternative For Canada'?

When Will There Be An 'Alternative For Canada'?

When Will There Be An 'Alternative For Canada'? Authored by Mark E. Jeftovic via Bombthrower, On Sunday, Germany's Alternative für Deutschland won Saxony-Anhalt, which shouldn't really surprise anyone, but is being treated by the media like some kind of Black Swan event, blindsiding us all.

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