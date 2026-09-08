When Will There Be An 'Alternative For Canada'? Authored by Mark E. Jeftovic via Bombthrower, On Sunday, Germany's Alternative für Deutschland won Saxony-Anhalt, which shouldn't really surprise anyone, but is being treated by the media like some kind of Black Swan event, blindsiding us all.
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