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Дюгарри о Верратти: «За 11 лет в «ПСЖ» он так и не понял, что значит быть профессионалом – он не топ-спортсмен. В его адрес звучали лишь комплименты, он утонул в этом»

Дюгарри о Верратти: «За 11 лет в «ПСЖ» он так и не понял, что значит быть профессионалом – он не топ-спортсмен. В его адрес звучали лишь комплименты, он утонул в этом»

«Я думаю, для Верратти все кончено. Ему 31 год. Он пробыл [в «ПСЖ»] 11 лет, но так и не понял, что такое быть профессионалом и топ-игроком.

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