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Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что за суточный период нацистские формирования киевского режима понесли потери в размере примерно восьми танков неподалёку от населённых пунктов Лобковое и Жеребянки.

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