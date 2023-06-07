Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что за суточный период нацистские формирования киевского режима понесли потери в размере примерно восьми танков неподалёку от населённых пунктов Лобковое и Жеребянки.
Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что за суточный период нацистские формирования киевского режима понесли потери в размере примерно восьми танков неподалёку от населённых пунктов Лобковое и Жеребянки.
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