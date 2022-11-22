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Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги-2022

Главный тренер «Кайсара» Султан Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги сезона-2022. По итогам голосования ПФЛК Абильдаев набрал 42 балла.

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