Авиация коалиции США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с Соединенными Штатами за минувший день четырежды нарушила воздушное пространство в районе Эт-Танф в САР парой истребителей F-15, а также парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.
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