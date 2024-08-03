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Авиация коалиции США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с Соединенными Штатами за минувший день четырежды нарушила воздушное пространство в районе Эт-Танф в САР парой истребителей F-15, а также парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.

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