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Глава дирекции конкурса «Менеджер года – 2022» рассказала о главных качествах хорошего управленца

Глава дирекции конкурса «Менеджер года – 2022» рассказала о главных качествах хорошего управленца

Хороший управленец должен быть душой коллектива. Об этом заявила глава дирекции конкурса «Менеджер года – 2022» Людмила Кириллова на состоявшемся в Москве награждении победителей.

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