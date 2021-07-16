Клинтон Н’Жи: «Не думаю, что расизм есть в России. Заставлять участвовать в BLM не нужно»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма в России. – У тебя были проблемы с расизмом в России? – Ни разу.
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